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سيراميكا يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:08 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وزد، التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف المباراة أحمد عبد الرسول لفريق زد في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

فيما سجل سعد سمير هدف تقليص الفارق لسيراميكا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ومن ثم أضاف أحمد ياسر ريان هدف التعادل في الدقيقة 49، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، رفع فريق زد رصيده للنقطة 51 في المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثامن.


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