كوريا الجنوبية: مستويات فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي تتزايد وسط موجة الصيف

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أعلنت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن مستويات فيروس كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي تضاعفت تقريبا خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة لزيادة الإصابات خلال موسم العطلات الصيفية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لبرنامج مراقبة مياه الصرف الصحي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ متوسط تركيز الفيروس في محطات معالجة مياه الصرف الصحي المحلية 47 ألفا و 640 نسخة لكل مليلتر خلال الأسبوع الثاني من آب/أغسطس.

ويعد هذا الرقم ارتفاعا حادا مقارنة بـ 24 ألفا و 602 نسخة لكل مليلتر تم تسجيلها في الأسبوع السابق.

وتعتمد البيانات على مستويات فيروس كوفيد-19 في المياه المعالجة داخل 84 محطة معالجة مياه صرف صحي في جميع أنحاء البلاد.

وتستخدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذه الطريقة منذ نيسان/أبريل من العام الماضي لتقييم عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 داخل المجتمعات.

وصرح مسؤول من المراكز بأن "المشروع يهدف إلى تتبع اتجاهات مستويات فيروس كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي التي شهدت ارتفاعا مؤخرا".

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات دخول المستشفى الجديدة نتيجة كوفيد-19 في كوريا الجنوبية 1359 حالة خلال الأسبوع الثاني من آب/أغسطس، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 878 حالة في الأسبوع السابق.





