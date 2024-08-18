الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية ويرفع عدد النازحين في دير البلح إلى نحو مليون

قالت بلدية دير البلح، إن «القرار الأخير للاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء في مدينة دير البلح، وكذلك طلبه إخلاء بعض المناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، يترتب عليه عديد من الأزمات الإنسانية».

وذكرت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، أن القرار يترتب عليه تقليص المنطقة الإنسانية في الجنوب من 30 كيلو إلى 20 كيلو، الأمر الذي أدى لازدحام رهيب وتكدس مخيف للأهالي في شريط ضيق في ظل الحر الشديد وما ينتح عن هذا الازدحام من أمراض وأوبئة.

ولفتت إلى ارتفاع عدد النازحين في مدينة دير البلح إلى أعداد غير مسبوقة، حيث وصل عددهم إلى ما يقرب من مليون نازح؛ موزعين على قريب من 200 مركز إيواء، الأمر الذي جعل من دير البلح المنطقة الأكثر استيعاباً للنازحين على مر التاريخ وعلى مستوى العالم مقارنة مع مساحتها.

ونفت وجود أماكن يلجأ إليها النازحين في ظل ضيق المساحة التي حددها الاحتلال كمنطقة إنسانية، مما جعلهم يهيمون على وجوههم في الشوارع والطرقات.

وأضافت أن البلدية عاجزة عن توفير الخدمة المطلوبة للأهالي؛ بسبب خروج عدد من آبار وخزانات المياه عن الخدمة؛ لوجودها في المنطقة التي طلب الاحتلال إخلاءها، حيث كانت هذه المنشآت تزود الأهالي بـ60% من المياه، الأمر الذي سيترتب عليه صعوبة شديدة في الحصول على المياه، خاصة في ظل هذه الأجواء شديدة الحرارة.

وحذرت من تكدس النفايات في الشوارع والطرقات وفي مراكز الإيواء، لعدم مقدرة آليات البلدية من الوصول إلى مكب النفايات الذي تم تخصيصه في الحرب؛ بسبب وجوده في المنطقة اللي طلب الاحتلال إخلاءها، الأمر الذي سيترتب عليه انتشار للأوبئة والأمراض، خاصة مع اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس شلل الأطفال.

وطالبت الاحتلال والمؤسسات الدولية والمنظمات الأهلية بتمكين طواقم البلدية من الوصول بحرية لمرافقها؛ من أجل أن تقوم بتقديم الخدمة المطلوبة للأهالي.