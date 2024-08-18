دافعت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدة أنها تأتي ضمن إطار استراتيجية الدولة لحل مشكلات التعليم وليست قرارات فردية أو افتراضية.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، إن إعلان وزير التربية والتعليم عن دمج بعض المواد الدراسية وعلاج المشاكل، ما هو إلا حلول ضمن استراتيجية دولة، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن يعلن وزير التعليم عن نظام جديد دون إجماع من الدولة ودراسات وتشاور مع الخبراء ودراسة الموضوع .

وطالبت أولياء الأمور بدراسة نتائج هذه القرارات بتأن قبل إطلاق الأحكام، قائلة: «بعض الناس تريد إثارة لأي تغيير يحصل حتى لو كان التغيير إيجابي، وأنتم كأولياء أمور كنتم تشكتوا من الدروس الخصوصية وعدد ساعات التدريس، والمناهج بها حشو زائد، لما الدولة تبدأ تعمل علاج لهذه المشاكل يبقى لازم ندرس بتأني هذه النتائج التي تم إعلانها».

وأكدت أن كل «أعلن وذكر في البيان وزارة التعليم لصالح المجتمع المصري والأسرة المصرية» متسائلة: «ليه الناس تزعل عندما يتم دمج بعض المواد النظرية، أنتم كأولياء أمور كنتم تقولوا إن المناهج بها حشو زائد والوقت قليل والإجازة قليلة» .

ونفت البيومي، ما يتردد عن تجاهل الهوية المصرية، قائلة: «مفيش حاجة اسمها نسيان الهوية المصرية وإزاي ننسى الهوية ولا نقرأ التاريخ، في حالة إثارة إيه الاثارة دي! التاريخ والجغرافيا موجودين والفلسفة وعلم النفس موجودين، واللغة الثانية موجودة ولكن ليس معنى أنها أصبحت مادة نجاح؛ أن المادة اتلغت»