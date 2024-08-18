رابطة الجامعات الإسلامية: وزير الأوقاف ليس بعيدا عن الساحة الثقافية والفكرية في مصر والعالم

قدم سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية باسمه وباسم اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال المؤتمر الصحفيِّ التحضيريِّ للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خالص التهاني والتبريكات للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بثقة القيادة السياسية في تعيينه وزيرًا للأوقاف.

وأكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يتناول دور المرأة في بناء الوعي، وأن الدكتور أسامة الأزهري ليس بعيدًا عن الساحة الثقافية والفكرية في مصر والعالم، وله حضور على وسائل الإعلام، وحضور في المكتبات، وفي الموسوعات التي أنجزها، ويتميز بدماثة الخلق إلى جانب العلم الغزير.

ووجه الشكر لوزير الأوقاف على هذه الكلمة الضافية التي افتتح بها المؤتمر الصحفي والذي قدم فيها صورة للداعية المتفتح الوسطي الجابر للخواطر، وما قام به من أداء رائع ومتميز بالثناء على من يعملون مع فضيلته، وأن النجاح ليس صناعة فرد على الإطلاق بل هو صناعة كل من يعمل في المنظومة نفسها.

وأضاف بأن شخصية وزير الأوقاف شخصية جادة، وسطية الفكر، ولديه تقدير لكل العلماء، ورأينا كيف عندما تولى منصبه أعلن أن كل المؤسسات الدينية تقف صفًا واحدًا خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لأن هذا التكامل هو المطلوب؛ لشدة وخطورة التحديات التي تشهدها مصر ويشهدها العالم الإسلامي؛ والتي تكاد تنسف الثوابت والعقائد، مما يستدعي جهدًا كبيرًا وضخمًا، نسأل الله أن يعينك على ما اؤتمنت عليه.