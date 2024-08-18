كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة غدا الاثنين

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية وأمريكا تدريباتهما العسكرية المشتركة غدا الاثنين لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وذكرت هيئة الأركان العامة المشتركة، اليوم الأحد، أن التدريبات ستجرى لمدة 11 يوما، من غد الاثنين حتى 29 من الشهر ذاته، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة، أن التدريبات المشتركة ستركز على الرد على أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية واستخدام مختلف الأصول لتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك للحلفاء وقدرات الرد.

ويعتزم الحليفان، إجراء إجمالي 48 تدريبا ميدانيا مشتركا ، خلال التدريبات، بزيادة عشرة تدريبات من 38 تدريبا العام الماضي.

وبشكل خاص، يعتزم الجيش المشاركة في التدريب الحكومي الأول على الإطلاق، الذي يحاكي هجوما نوويا لكوريا الشمالية.

وخلال التدريب، يعتزم الجيش والبحرية وسلاح الجو إجراء تدريبات ميدانية، بخلاف التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية.