 البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروع مجمع سد أعالي عطبرة السوداني - بوابة الشروق
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البنك الإسلامي للتنمية يمول مشروع مجمع سد أعالي عطبرة السوداني

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 10:18 م

قدم البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد، تمويلاً لمشروع مجمع سد أعالي عطبرة شرق السودان؛ بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار ، وذلك بهدف دعم البنية الأساسية للمياه والطاقة في شرق السودان.

وأوضح البنك ، الذي يتخذ من مكة المكرمة مقرا له، في بيان له "أن مشروع مجمع سد أعالي عطبرة، يشكل ثورة في استدامة موارد المياه والطاقة، حيث يقوم على حشد 6ر3 مليارات متر مكعب من المياه، وتوليد 320 ميجاوات من الطاقة المتجددة في محطة كهرباء "روميلا "، إلى جانب توفير المياه النظيفة شرق السودان وفي المنطقة المستهدفة، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف البنك أن المشروع يضع معيارًا جديدًا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة البنية التحتية لموارد المياه والطاقة، كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى سعي المشروع إلى استدامة التنمية بمنطقة شرق السودان.

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