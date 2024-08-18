مصرع شاب غرقا في بحر شبين بالمحلة في الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم، مصرع شاب في العقد الثالث من عمره لاختلال توازنه وسقوطه في مياه بحر شبين؛ مما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه طوال 9 ساعات، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية والتحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع الشاب "م.ط.أ"، 25 سنة عاطل غرقا في مياه بحر شبين بنطاق كوبري الرباط بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمان الشاب

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.