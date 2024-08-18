غداة انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان بسبب نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء في البلاد عن العمل، أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بعقد اجتماع لمجلس إدارة كهرباء لبنان، اليوم الأحد، لبحث مواجهة تلك الأزمة.

وأضافت القناة أن "اجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان برئاسة العضو الأكبر سناً سيوافق على نقل 5000 ليتر من الغاز من معمل الزهراني عن طريق الاستعارة لتأمين عودة جزئية للتيار الكهربائي حتى عودة رئيس مجلس الإدارة كمال حايك من اليونان غدا الاثنين لاتخاذ الاجراءات القانونية والموافقة على شراء الغاز من العراق ومصر".

وكان بيان لمؤسسة الكهرباء نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، قد أفاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان، بعد نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء في البلاد عن العمل.

وأوضح البيان، أن الانقطاع جاء نتيجة "خروج قسري" لـ "آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاذ خزين (احتياطي) المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل".

وتوقفت "التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون)".

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وتعتمد المنازل والشركات إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد، على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة حيث توفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم، وفق وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

ويعتمد إمداد الكهرباء الحكومي الهزيل على الوقود الذي يوفره العراق، ولكن نشأت مشاكل بين البلدين بسبب عدم دفع لبنان ثمن الإمدادات.