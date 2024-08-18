كشف تقرير عن مجلة "فانيتي فير" الأمريكية الشهرية، أن الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، يشاهد لقطات من محاولة اغتياله بشكل متكرر، مما دفع أقرب مستشاريه إلى التخوف من إمكانية تأثير ذلك عليه والإضرار به.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مصدر في الحزب الجمهوري مقرب من الحملة الانتخابية قال: "لقد كان ترامب يشاهد ذلك المقطع الذي يبلغ طوله 7 ثوان والذي يظهر مدى اقترابه من التعرض لإطلاق النار في رأسه مرارًا وتكرارًا وقد يكون مصابًا بالفعل باضطراب ما بعد الصدمة".

وتابع، "يبدو من غير المرجح أن يطلب ترامب مساعدة مهنية، وربما يرى رجل من جيله أن ذلك علامة على الضعف وليس القوة، ولكن إذا كان يريد إنقاذ حملته المتعثرة وهذا أمر مشروط إلى حد كبير فربما يتعين عليه أن يفعل ذلك ".

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة، فإن السمات المميزة لاضطراب ما بعد الصدمة تشمل استعادة الحدث المؤلم، وأعراض الإدراك والمزاج، والشعور بالانفعال ونوبات الغضب أو العدوانية.

وبعد أن نجا بأعجوبة من رصاصة قاتلة على يد شاب عشريني خلال إحدى مؤتمرات الشعبية الدعائية، أصبح ترامب يفضل التسكع في ملعب الجولف وقضاء الوقت مع وأحفاده.

وبحسب ما ورد، فقد أوضحت إيفانكا زوجة ترامب أنها غير مهتمة بولاية ثانية ولن تعود إلى البيت الأبيض في حال فوز زوجها في انتخابات الرئاسة، مما قد يجعل تراني يواجه حياة منعزلة في البيت الأبيض.

إلى ذلك يواجه ترامب أيضا مشاكل قانونية، فمن المقرر أن يصدر الحكم عليه في محكمة مانهاتن في 18 سبتمبر، بعد إدانته بتزوير سجلات تجارية، ولا يزال يواجه محاكمتين فيدراليتين آخريين على الأقل، واحدة بشأن السادس من يناير والأخرى بشأن التدخل في الانتخابات في جورجيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في حال إضافة الظروف السابقة إلى الأرقام المرتفعة التي حصلت عليها هاريس منافسة ترامب، في استطلاعات الرأي، والدفعة التي من المتوقع أن تحصل عليها من المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع المقبل، فإن الأمور ستبدو قاتمة للغاية من ناحية فوز ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ظهر ببشرة شاحبة، وطاقة منخفضة، وفي ذلك اللقاء الطويل مع إيلون ماسك، وكان صوته مضطربًا.

كما فقدت خطبته القوة والدقة التي كان يتمتع بها في السابق، وأصبح يسلك طرقاً جانبية في الخطابة، ويبدو وكأنه فقد "الحبكة" أو النقطة التي يحاول توصيلها.