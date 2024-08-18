قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، إن الأمير ويليام لا يخطط لدعوة شقيقه الأصغر هاري لحضور حفل تتويجه ملكًا على بريطانيا عندما يحين الوقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أن الشقيقين كانا مقربين من بعضهما البعض، فمن المعتقد أنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ ما يقرب من عامين وأنهما "منفصلان"، وهو ما وصفه أحد الأصدقاء المقربين بأنه "أمر محزن للغاية".

وأفاد أصدقاء أمير ويلز، وولي العهد ويليام تشارلز، ابن الأميرة الراحل ديانا، والبالغ 42 عامًا، بأنه لا يريد أن يكون شقيقه هاري، ذو 39 عامًا، حاضرا عند تتويجه ملكًا.

وتوترت العلاقة بين الشقيقين منذ قرر الأمير هاري التنازل عن القابه الملكية قبل وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية، بسبب زعم زوجته الأمريكية ميجان ماركل تعرضها لمعاملة عنصرية في القصر الملكي، على خلفية انحدارها من أصول إفريقية

وقال مصدر مقرب من ويليام لصحيفة صنداي تايمز: "هذا العام كان تركيز ويليام منصبًا بشكل كبير على زوجته وأطفاله، ووالده الملك تشارلز أما شقيقه فهو ليس من الأمور التي يناقشها في الواقع".

ويأتي اهتمام ويليام الشديد بزوجته كيت ووالده تشارلز في أعقاب إعلان إصابتهما بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

ويُزعم أن هاري وميجان، علما بتشخيص كيت التي أخبرت العامة بمرضها في رسالة فيديو صادمة تم تصويرها في حدائق وندسور.

وعلى الرغم من عيش الزوجين هاري وميجان الشاردين عن القصر الملكي على بعد أكثر من 5000 ميل في قصرهما في مونتيسيتو بأمريكا، والذي تبلغ قيمته 14.65 مليون دولار، إلا أن مصدر مقرب منهما قال إنهما تواصلا بشكل خاص مع عائلة ويلز لتمني التوفيق لهما، لكن الاتصال لم يكن متبادلا.

وكما هو موثق في مذكرات هاري الأكثر مبيعاً "سبير"، فإنه يشعر بالازدراء من قبل أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك شقيقه.

ولا يُعتقد أن الشقيقين تحدثا منذ جنازة جدتهما الملكة إليزابيث في سبتمبر عام 2022.

يذكر أن التوترات بلغت حدتها بين الزوجين والعائلة الملكية قبيل وفاة الملكة اليزابيث، منذ اللقاء التليفزيون مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، والذي كشفا فيه الزوجان عن العديد من أسرار القصر الملكي، حيث اتهم هاري القصر بمعاملة زوجته بشكل عنصري ملمحا أنه اختار التنازل عن ألقابه الملكية والسفر للخارج "خوفا من أن تلقى زوجته ميجان نفس مصير امه الأميرة ديانا"، التي لاقت حتفها في حادث سير بشع يُزعم أنه كان مدبرًا.