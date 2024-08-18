طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا

أعلن الجيش الروسي عن اقتراب خطير، اليوم الأحد، بين طائرة مسيرة من طراز إم كيو – 9 تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وطائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية من طراز "سو-35".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت إنه "خلال اليوم الأحد ، الساعة 8:00، وعلى ارتفاع نحو 7000 متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة مسيرة من طراز إم كيو – 9 تابعة للتحالف، وطائرة من طراز سو-35 تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تنفذ رحلة مجدولة لمراقبة المجال الجوي للجمهورية العربية السورية غرب نهر الفرات."

ووفقا لكوليت، فإن الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام.

كما أفاد كوليت أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، قام "التحالف" بـ 13 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف تم تسجيل 8 خروقات للأجواء السورية خلال الـ 24 الساعة الماضية من طائرة "إف-35" وطائرتين من طراز"إف-16" وطائرتين من مقاتلات تايفون وطائرتين مسيرتين من طراز "إم كيو – اي سي" تابعة لـ"التحالف".

وشدد على أنه "بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية."