بوتين يصل أذربيجان في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إلى أذربيجان في زيارة رسمية للجمهورية السوفيتية السابقة تستغرق يومين.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس الروسي في مطار العاصمة الأذربيجانية باكو.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن الرئيسين تناولا العشاء معا قبل أن يتوجها إلى إجراء محادثات أولية غير رسمية.

ويتضمن برنامج زيارة بوتين عقد مفاوضات مع علييف حول تطوير شراكة استراتيجية بين روسيا وأذربيجان، كما ستتطرق هذه المفاوضات إلى بحث قضايا دولية والسياسة الإقليمية.

وأفادت تصريحات الكرملين بأن من المنتظر التوقيع على العديد من الاتفاقيات لكنه لم يفصح عن تفاصيل.

يشار إلى أن الرئيس الروسي الصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لا يخشى التعرض للاعتقال في أذربيجان بناء على هذه المذكرة.

ومن المتوقع أن يتناول بوتين المفاوضات بشأن السلام بين أرمينيا وأذربيجان، في أعقاب سنوات من الصراع حول منطقة ناجورنو قره باغ، التي سيطرت عليها باكو في عام 2023.

ورغم أن روسيا كانت تقليديا تعتبر قريبة من أرمينيا، فإنها رفضت التدخل لدعم يريفان.

وتعد أذربيجان، الجمهورية الغنية بالنفط على بحر قزوين، موردا مهما للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.