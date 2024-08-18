هيئة مراقبة الجامعات البريطانية: كل الخيارات ينبغي أن تكون على الطاولة لإنقاذ الجامعات

أعلنت هيئة مراقبة الجامعات البريطانية أن "كل الخيارات" يجب أن تكون على الطاولة لإصلاح القطاع المتعثر، محذرة من أن "العصر الذهبي للتعليم العالي" قد يكون قد ولى .

وذكر رئيس مكتب الطلاب المؤقت، السير ديفيد بيهان أن زيادة الرسوم الدراسية ورفع قيود التأشيرة المفروضة على الطلاب الدوليين، يمكن أن يساعد في إحياء المؤسسات المتعثرة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وقال لصحيفة صنداي تايمز "أعتقد أنه تم اختبار مرونة القطاع بشكل عام، من خلال عدد من القوى المختلفة... الجائحة العالمية وتأثير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وتابع "لدينا إضرابات عمالية وأزمة تكاليف المعيشة، وارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية وتناقص عدد الطلاب الدوليين وأخيرا رسوم الدراسة الجامعية، التي ظلت مجمدة منذ عام 2012.. وهذا يعني أن العجز المالي لبعض المنظمات كبير".