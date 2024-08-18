تقرير إنجليزي يكشف مفاوضات وولفرهامبتون لضم عمر فايد من فنربخشة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن رفض نادي فنربخشة التركي عرضًا من وولفرهامبتون لضم المدافع الدولي المصري عمر فايد.

ووفقًا لموقع «onefootball» أن رفض نادي فنربخشة عرضًا من نادي وولفرهامبتون لض معمر فايد صاحب الـ 21 عامًا خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت التقرير أن عمر فايد كان مثيرًا للإعجاب بشكل كبير مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس هذا الصيف وهو الآن مطلوب في العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

وأكدت أن كان نادي وولفرهامبتون يراقب المدافع ويضغط من أجل نقله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الجارية.

وقدم نادي وولفرهامبتون عرضًا أوليًا بقيمة 12 مليون يورو لضم اللاعب، ولكن سارع فنربخشة إلى رفض العرض لأنه يريد 20 مليون يورو ويريد إدراج شرط بيع بنسبة 15 في المائة في أي اتفاق لبيع عمر فايد في المستقبل.

ويعتقد فنربخشة بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو أن المدافع الشاب عمر فايد موهوب للغاية وقد ينتقل إلى نادٍ أكبر في المستقبل مقابل المزيد من المال.