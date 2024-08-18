وفاة أربعة أشخاص في حادث سير بألمانيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث سير على أحد الطرق السريعة في منطقة باوتسن بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة اليوم الأحد إن امرأة أصيبت أيضا بجروح خطيرة جراء الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة الخامسة مساء أمس السبت.

وبحسب الشرطة، حاول سائق /64 عاما/ تجاوز سيارتين أمامه. وترجح الشرطة أن سائق السيارة في الوسط /52 عاما/ قد انتبه لذلك متأخرا بعد أن بدأ هو أيضا محاولة التجاوز، ما أدى إلى اصطدام السيارتين، ثم اصطدمت سيارة الرجل البالغ من العمر 64 عاما بشجرة على جانب الطريق. وبالإضافة إليه لقي ثلاثة ركاب /59 و81 و86 عاما/ حتفهم جراء إصابتهم البالغة. وأصيبت الراكبة الرابعة /61 عاما/ بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياتها. ولم يصب ركاب السياراتين الأخريين بأذى.

ووصل عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث مجهزين بمروحية، من بين أمور أخرى. وتم إغلاق موقع الحادث على الطريق السريع بالكامل لمدة تسع ساعات تقريبا ولم يتم إعادة فتحه أمام حركة المرور إلا في الصباح الباكر.