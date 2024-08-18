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تقارير.. عمر فايد مطلوب في الدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 9:52 م

كشفت تقارير صحفية تركية، مساء اليوم الأحد، عن وجود عرضًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لضم عمر فايد مدافع فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عمر فايد قد شارك مع المنتخب الوطني الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي احتل الفراعنة المركز الرابع في منافسات كرة القدم.

ووفقًا لصحيفة «As Marca» التركية، فإن وولفرهامبتون قدم عرضًا رسميًا بقيمة 12 مليون دولار؛ من أجل التعاقد مع عمر فايد.

وأضافت الصحيفة التركية  أن إدارة فنربخشة رفضت هذا العرض وطلبت الحصول على 20 مليون دولار، بالإضافة إلى 15% نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.


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