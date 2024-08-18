الدين العام الإيطالي يحقق مستوى قياسيا ويقترب من 3000 مليار يورو

أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في البلاد زادت في يونيو الماضي، بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عن وسائل إعلام إيطالية

وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو)، ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).

وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في يونيو الماضي، بلغت 42 مليار يورو، بزيادة 9.9% (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.

وفي النصف الأول من 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5% (17.5 مليار يورو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق البنك.

وفي سياق متصل حقق الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي، نموا بفضل صادرات الآلات والمركبات والكيماويات ليصل إلى 22.3 مليار يورو مقابل 14 مليار يورو خلال مايو الماضي..

وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن القفزة في الفائض التجاري لمنطقة العملة الموحدة جاءت نتيجة ارتفاع فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.9 مليار يورو، والكيماويات بمقدار 1.2 مليار يورو، وباقي السلع المصنعة بمقدار 1.2 مليار يورو بينما تراجع عجز ميزان تجارة الطاقة بمقدار 2.6 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي، بنسبة 6.3% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 0.9 % خلال مايو الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 8.6 % بعد تراجع بنسبة 6.9 %.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو الماضي، إلى 17.5 مليار يورو مقابل 12.4 مليار يورو خلال مايو السابق، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.2% والواردات بنسبة 2.4%.

كما أظهرت بيانات "يوروستات" ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو خلال يونيو مقابل 18.6 مليار يورو خلال الشهر السابق من العام الماضي.