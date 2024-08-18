 بعد تهديد أمني.. أقدم كنيس يهودي في لندن يلغي قداس السبت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تهديد أمني.. أقدم كنيس يهودي في لندن يلغي قداس السبت


نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:51 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:51 ص

ألغى الكنيس اليهودي بيفيس ماركس في لندن (أقدم معبد يهودي في بريطانيا) قداس السبت، أمس السبت، "بسبب تهديد أمني اعتبر ذا مصداقية".

وأفادت قناة "I24NEWS"  بأنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على معلومات مقدمة من Community Security Trust (CST)، وهي منظمة مسؤولة عن حماية الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.

ولم تقدم "CST"، التي تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والسلطات المحلية، تفاصيل محددة حول طبيعة التهديد، بينما "يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة والمؤسسات المجتمعية"، وفق القناة.

تأسست مدرسة بيفيس ماركس عام 1701، وهي رمز مهم لليهودية البريطانية، في حين "يسلط الإلغاء الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أمن المؤسسات اليهودية في أوروبا وسط تصاعد التوترات الدولية"، حسب "I24NEWS".


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