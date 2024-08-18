الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي يدعو إلى تعليم الفتيات والنساء

دعا الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، اليوم الأحد، نظام طالبان إلى السماح للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدارس والجامعات، بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى السنوية الـ105 على استقلالها.

وشدد كرزاي على أهمية تعليم المرأة ومشاركتها في المجتمع، داعيا جميع الأفغان إلى العمل معا من أجل التغلب على الفقر، ومن أجل اكتساب المعرفة والسعي لتحقيق التقدم.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تم حرمان 4ر1 مليون فتاة أفغانية عمدا من التعليم الثانوي والعالي في البلاد.

يُذكر أن حركة طلبان، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، حظرت على الفتيات والنساء متابعة الدراسة بعد المرحلة الابتدائية ومنعت النساء من العمل.

ومع ذلك، في بعض مناطق من البلاد، مازالت النساء والفتيات يذهبن إلى المدارس الدينية، بجانب مدارس تدرس طب الولادة والتمريض.

وتعاني أفغانستان وضعا اقتصاديا صعبا للغاية بسبب ربط المنظمات الدولية والدول المساعدات للبلاد باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حق الفتيات والنساء في التعليم.

وقالت منظمات إغاثة دولية قد ذكرت في بيان مشترك أن ما يقدر بنحو 7ر23 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدة، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة. وحتى الآن، تم جمع 25% فقط من إجمالي 06ر3 مليار دولار المطلوبة لدعمهم هذا العام.

وأفاد البيان بأن أكثر من 3ر6 مليون شخص نازحون داخليا في أفغانستان، في الوقت الذي تضاعفت فيه البطالة خلال العام الماضي.

ووفقا للتقارير، فقد عاد حوالي 680 ألف أفغاني إلى البلاد من باكستان منذ سبتمبر من العام الماضي.

وقد احتفلت حكومة طالبان، اليوم الأحد، بيوم الاستقلال بإقامة احتفال خاص في كابول.