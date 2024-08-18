انهيارات أرضية بجبال الألب النمساوية تغلق طريقا رئيسيا

تسببت الانهيارات الأرضية في النمسا الناتجة عن عاصفة شديدة في إغلاق طريق جبلي يربط بين إقليمي "فورارلبيرج" و"تيرول" النمساويين عبر ممر أرلبيرج، في جبال الألب.

وسيتعين على السائقين، الذين يحاولون السفر بين الإقليمين السير في طريق بديل طويل ، عبر وادي ليش أو عبر بافاريا، في جنوبي ألمانيا.

وفي المعتاد فإنه يمكن عبور ممر أرلبيرج عبر نفق في الجبل، لكن النفق مغلق حاليا، بسبب أعمال التجديد.

وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات التنظيف في بلدة "سانت أنطون آم أرلبيرج"، على قدم وساق، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة القوية، التي تسببت في فيضان مياه نهرين على ضفتيهما مساء يوم الجمعة.

وأدت المياه إلى تدمير جسر وغمرت الطوابق السفلية لبعض المباني وغمرت بعض الشوارع. كما جرفت المياه عدة سيارات غير مأهولة إلى نهر.

كما وقعت انهيارات أرضية كبيرة في أجزاء أخرى من تيرول، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الأخرى في المقاطعة.