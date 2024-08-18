مؤسسة فلسطينية: أسرى سجن عوفر يحصلون على الماء 45 دقيقة فقط كل 24 ساعة

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن محاميها تمكن نهاية الأسبوع الماضي، من زيارة عدد من الأسرى في سجن عوفر، حيث زار الأسير خليل قنديل (28 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله والذي ما زال موقوفاً، بالإضافة إلى ثلاثة أسرى من بيت لحم وهم: فوري سالمة (24 عاماً) من مخيم العزة معتقل إداري، وفادي شحادة (21 عاماً) من مخيم الدهيشة معتقل إداري، وبهاء الدين عروج (17 عاماً) من بلدة جناتا معتقل إداري، وكان من المفترض أن يتقدم لامتحانات الثانوية العامة الفائتة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، أوضح المحامي وفقاً لما وثقه من زيارته للأسرى في السجن، أنه تم إفراغ قسم «24» كاملاً، كما تم إجراء حركة تنقلات واسعة في صفوف الأسرى الإداريين إلى سجون أخرى، وأن عمليات النقل لا زالت مستمرة، كما أشاروا إلى أنهم تعرضوا للضرب والتنكيل عدة مرات، وبعضهم اعتدي عليه خلال خروجه لزيارة المحامي، ويعانون جميعاً من تناقص أوزانهم بشكل كبير جراء سياسة التجويع.

وفيما يتعلق بالأوضاع العامة، أوضح محامي الهيئة أنها لا زالت صعبة ومعقدة، حيث يتم محاربة الأسرى بالماء الذي يتوفر لهم 45 دقيقة فقط يومياً، والكهرباء تفصل عند الساعة العاشرة ليلاً لظهيرة اليوم التالي، والطعام سيئ كماً ونوعاً، بالإضافة إلى جملة العقوبات التي فرضت عليهم منذ السابع من أكتوبر، ولم يتغير عليها شيء إلا أنها أسوأ مما بدأت عليه.



