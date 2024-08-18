حددت وزارة التعليم العالي، موعد إعلان مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى حيث سيتم عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

وأوضحت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، منذ قليل، أنها ستعلن النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأكدت أنه يمكن التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب على الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx