أحمد حسن يفجر مفاجأة: «زيزو في الدوري السعودي خلال ساعات»

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مستقبل أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية دي إم سي«: «خلال ساعات أو أيام أحمد مصطفى زيزو، سيكون متواجدًا في الدوري السعودي».

وأضاف: «في جلسة جمعت زيزو ووالده مع رئيس نادي الزمالك، وهناك جلسة أخرى، ستكون بنسبة كبيرة اليوم الأحد، سيتم خلالها الاتفاق على كل شيء بشأن رحيل اللاعب».

وتابع: «المبلغ اللي هيدفع في زيزو، كبير جدًا وسيساعد في حل أزمات الزمالك المالية».

وأتم: «الكل داخل نادي االزمالك يرى أن استمرار اللاعب سيكلف خزينة النادي أموال طائلة، لذلك بيعه هو الحل الأمثل»، مضيفًا: «في ناس كتيرة قالت إن المفاوضات تعطلت، لكن من خلال تواصلنا مع المسؤولين في السعودية أقدر أقول إن زيزو، هيكون لاعب في الدوري السعودي الموسم المقبل».