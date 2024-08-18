ليفاندوفسكي يشيد بأداء شباب برشلونة بعد الفوز على فالنسيا

أثنى القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي على روح الشباب بفريقه برشلونة بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير 2 /1 علىبلنسية مساء السبت في مستهل مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم هوجو دورو لاعب بلنسية بهدف في الدقيقة 44، قبل أن يدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقتالمحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء.

وقال ليفاندوفسكي لمنصة "موفيستار بلاس"، "كان من المهم للغاية أن نبدأ مشوارنا بالفوز على مثل هذا الملعب الصعب وبالمشاكل التيواجهناها".

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد في أول 20 إلى 25 دقيقة ، في الشوط الأول واجهنا مشاكل في الاقتراب من مرماهم، ثم بدأنا نلعب بشكلأفضل كثيرا، قمنا بذلك من خلال ثلاثة أو أربعة لاعبين يافعين".

وأشار القناص البولندي "إذا كان بمقدورك الفوز بمثل هذه الطريقة من خلال لاعبين شباب، فهو أمر استثنائي، وقد أظهروا قدرات كبيرة،دون وجود أي دلالات على نقص الخبرات، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية ، بشغف وبدون كرة".

وختم ليفاندوفسكي حديثه بالقول "كان بمقدورنا أن نفوز بفارق أكبر، لكن من الرائع أن نبدأ الموسم بالفوز".