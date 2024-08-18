نائب محافظ بني سويف يلتقي عددا من المشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

التقى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من أصحاب المشروعات المقترحة للمشاركة في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك في حضور نهى محمد منسق المبادرة بالمحافظة مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي، ووليد صالح عضو اللجنة التنفيذية المحلية، وعدد من المشاركين بمشروعات ضمن المبادرة.



وخلال اللقاء، ناقش نائب المحافظ مقترحات المشروعات المبتكرة التي قدمها المشاركون، حيث قدموا تفاصيل كل مشروع على حدة، وكذا التحديات والعقبات التي تواجههم. وقد تمحورت مناقشات اللقاء حول كيفية دعم هذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي لتحقيق أقصى قدر من الفائدة الاقتصادية والبيئية من تلك المشروعات. وناقش المشاركون الحاجة إلى اللقاءات المستمرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة.

وجّه نائب المحافظ أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية للمبادرة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنسيقية، لتسهيل التعاون بين أصحاب المشروعات والجهات المعنية في المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة، لتوفير الدعم اللازم لأصحاب تلك المشروعات، ومتابعة تنفيذ المشاريع وتقديم المشورة الفنية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات أصحاب المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات المبادرة تشمل 6 مجالات رئيسية، منها المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المحلية، بالإضافة إلى المشاريع المقدمة من شركات ناشئة والمشاريع التنموية ذات الصلة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح. وتُصنف المشروعات الخضراء حسب 5 فئات رئيسية تستهدف التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، وقد تم إتاحة منصة إليكترونية لتسجيل المشروعات الذكية الخضراء www.sgg.eg، لتلقى وتسجيل المشروعات، تمهيدا لاختيار المشروعات الفائزة والإعلان عنها في احتفالية كبرى.