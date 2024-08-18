لبنان: شهيد وجريح بغارة إسرائيلية على بلدة شبعا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد شخص وإصابة أخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة شبعا جنوبي لبنان.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا في بلدة عيتا الشعب، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

في غضون ذلك، أكدت سلطة الإطفاء الإسرائيلية سماع دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار.

وأضافت أن صاروخ أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وقال حزب الله اللبناني في وقت سابق إنه قصف موقع المرج العسكري الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة بإصبع الجليل دون تسجيل إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بالجانب اللبناني، وقتلى ومصابين في إسرائيل.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.