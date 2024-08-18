كشف مجمع "توسيالي الجزائر" للحديد والصلب اليوم السبت، عن تصدير أول شحنة ضخمة في تاريخ البلاد من الألواح الفولاذية تصل لـ 25 ألف طن.



وأصدرت الشركة الجزائرية التركية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب بيانا أكدت فيه على تصدير أول شحنة من الألواح الفولاذية في تاريخ الجزائر، بكمية تقدّر بـ 25 ألف طن وذلك في شهر آب الجاري.



وأشارت الشركة إلى أن عملية تصدير أخرى سبقت هذه العملية في شهر مايو الماضي.

وفي يوليو الماضي وقعت شركتا "توسيالي الجزائر" لصناعة الحديد والصلب والنفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" على بروتوكول تفاهم يسمح للطرفين بإجراء دراسة جدوى مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقات المتجددة في الجزائر.

وسيوجه الهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه لتصنيع "الفولاذ الأخضر" على مستوى "توسيالي" الرائدة في صناعة الصلب بالجزائر".

ويأتي هذا البروتوكول متماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف بشكل خاص لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة".