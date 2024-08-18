فرار أربعة رجال من مستشفى مغلق في ألمانيا

فر أربعة رجال من مستشفى مغلق في مدينة شتراوبينج بولاية بافاريا الألمانية مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن عمليات بحث واسعة النطاق تجري حاليا، مضيفة أنه يُجرى الاستعانة بمروحية وكلاب بوليسية في البحث.

وذكرت الشرطة أن الرجال الأربعة /اثنان 28 عاما والآخران 27 و31 عاما/، يعتبرون "خطيرين".

ولم تتضح معلومات عن مكان الفارين حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ودعت السلطات المواطنين إلى عدم اصطحاب متجولين معهم في سياراتهم، وعدم الاقتراب من أشخاص مشبوهين، موصية بالاتصال بالنجدة في حالة رصد أشخاص مشبوهين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اثنين من الرجال كانوا في المستشفى بسبب جرائم مخدرات والاثنين الآخرين بتهمة السرقة. وكانت السلطات أصدرت بحقهم أوامر بالإيداع في المستشفى.

وبحسب البيانات الأولية، يُشتبه في أن الرجال قاموا بتهديد موظف في المستشفى الكائن بمنطقة شتراوبينج ومهاجمته، حيث أمسكوا به وأجبروه على فتح البوابة الرئيسية للمستشفى، ثم أطلقوا سراحه ولاذوا بالفرار سيرا على الأقدام باتجاه منطقة ألبورج. وتم نقل الموظف إلى مستشفى آخر للعلاج.

والمستشفى في منطقة شتراوبينج - بحسب بياناته - متخصص في الطب النفسي الشرعي والعلاج النفسي ويفي بالتفويض القانوني للاحتجاز الوقائي تحت رعاية مقاطعة بافاريا السفلى. ويوفر المستشفى 230 مكانا لعلاج الأشخاص المحتجزين هناك.