دراسة تكشف تزايد صعوبة العثور على شقق للإيجار في المدن الألمانية الكبرى

تتزايد صعوبة العثور على شقة بالنسبة للمستأجرين في المدن الألمانية الكبرى، حيث انتهت نتائج دراسة إلى أن سوق العقارات هناك أصبح تقريبا لا يعمل بقانون العرض والطلب.

وجاء في التحليل الذي أعدته شركة "جيه إل إل" التي تعد من الشركات الكبيرة العاملة في مجال الوساطة العقارية، أن السبب في ذلك يتمثل في الفروق المتزايدة بين الإيجارات الحالية والعروض الجديدة.

وأفادت الدراسة بأن المستأجرين صاروا يتجنبون الانتقال إلى شقق جديدة، لأنهم سيضطرون لدفع مبالغ أعلى بكثير في حال الانتقال. ونتيجة لذلك، يتناقص العرض المتاح من الشقق، والذي هو بدوره عرض ضئيل بالفعل نظرا لتراجع عدد الشقق التي يتم عرضها في السوق.

وتابعت الدراسة أن هذا يؤدي إلى زيادة أخرى في إيجارات العقود الجديدة، ما يزيد من تدهور وضع الباحثين عن شقق؛ وأضافت الدراسة أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الطلب الفعلي على السكن.

ورصدت شركة "جيه إل إل" فروقا كبيرة على نحو خاص بين الإيجارات الجديدة والإيجارات الحالية في مدينتي ميونخ وبرلين، مشيرة إلى أن تكاليف الانتقال إلى شقة جديدة في هاتين المدينتين مرتفعة بشدة إذ يزيد الإيجار في العقد الجديد بمقدار 8 يورو للمتر المربع في المتوسط في ميونخ و 5ر7 يورو في برلين عن الشقة القديمة. وحلت في المرتبة الثالثة بعد هاتين المدينتين، مدينة فرانكفورت بفارق سعر قدره 8ر4 يورو للمتر المربع. في المقابل، بلغ فارق تكاليف الإيجار في مدينتي دريسدن ودويسبورج، حوالي 5ر1 يورو فقط، ما يجعل الانتقال في هاتين المدينتين أكثر سهولة.

من جانبه، أعرب رومان هايدريش مدير شركة "جيه إل إل" عن اعتقاده بضرورة زيادة العرض من خلال البناء الجديد، بالإضافة إلى تحفيز حركة الانتقالات، مشيرا إلى أن خيارات تبادل الشقق بين الأشخاص الذين يرغبون في تغيير سكنهم، يمكن أن تسهم في تحفيز حركة الانتقالات. ورأى هايدريش أنه يجب النظر في سن لائحة تعمل تسريع تقريب مستوى الإيجارات الحالية من المستوى السوقي.

يذكر أن أزمة البناء السكني في ألمانيا تفاقمت في الفترة الأخيرة حيث وصل عدد الشقق الجديدة التي تم ترخيصها في النصف الأول من العام الحالي إلى 106 ألف و700 وحدة سكنية، وهو انخفاض بنسبة تقارب 21% مقارنة بالعام السابق الذي كان ضعيفًا بالفعل، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي أول أمس الجمعة. ويرجع الانخفاض في عدد الوحدات السكنية الجديدة في ألمانيا إلى أسباب أهمها تكاليف البناء المرتفعة وارتفاع تكلفة التمويل.