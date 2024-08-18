الحكومة السودانية ترسل وفدا إلى القاهرة لإكمال تنفيذ اتفاق جدة

قال مجلس السيادة الانتقالي إن «الحكومة السودانية، اليوم الأحد، سترسل وفدًا إلى القاهرة لإكمال تنفيذ اتفاق جدة».

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناءً على اتصال مع الحكومة الأمريكية، ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض».

وبدأت في جنيف، يوم الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة.

وفي حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، أبدى الجيش السوداني تحفّظه على آلية الدعوة وعبر عن اختلافه مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

وذكر الجيش أن غيابه عن المحادثات سببه عدم تنفيذ الالتزامات السابقة بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات.

وكانت السعودية والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأشهر المنصرمة جمع الفريقين في مفاوضات، تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي من دون جدوى.