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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 2:00 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 2:00 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية اشتراك مالك مكتب مقاولات واستثمار عقارى - مطلوب ضبطه وإحضاره فى 12 قضية تزوير- مع شخص - محبوس حالياً على ذمة قضية "تزوير". في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومى بموجب سجلات تجارية بقصد تمكينهم من الحصول على تأشيرات تجارية تتيح لهم السفر للخارج.

تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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