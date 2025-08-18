ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي: بوتين يريد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد رؤية انتهاء الحرب.

وقال ترامب للصحفيين قبل اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع رئيس روسيا. وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية"، وفقل لرويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".

وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا".

وأضاف "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".