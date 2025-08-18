استئناف الرحلات الجوية في مطار ريجان بواشنطن بعد إنذار بحدوث حريق في برج المراقبة

تم استئناف رحلات الإقلاع والوصول الجوية من وإلى مطار ريجان الوطني في منطقة واشنطن العاصمة، ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن أوقف إنذار حريق صباحاً في برج المراقبة جميع حركات الملاحة الجوية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الرحلات القادمة إلى المطار لا تزال تتأخر بسبب الازدحام الشديد بعد توقف الرحلات بين الساعة 10:45 صباحاً و12 ظهراً.

وتأخرت الرحلات بمتوسط 39 دقيقة بسبب الاضطراب الذي شهده المطار.

ولم يوضح بيان إدارة الطيران، ما إذا كان قد حدث حريق في البرج، حيث أشار فقط إلى أن "إنذار بحدوث حريق تم تفعيله في برج مراقبة الحركة الجوية".

ولكن الإدارة قالت، إن البرج عاد للعمل بكامل طاقته اعتباراً من الظهر.

يشار إلى أن مطار ريجان شهد أسوأ حادث طيران في البلاد منذ 2001، عندما اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة أمريكية في سماء العاصمة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ67 الموجودين على متن الطائرتين.

وأثارت هذه الحادثة، إلى جانب سلسلة حوادث أخرى وحوادث وشيكة منذ ذلك الوقت، مخاوف بشأن سلامة السفر الجوي.