ألمانيا: اختبار ناجح لأول لقاح يعمل بالحمض الريبي للوقاية من الحمى القلاعية

نجح علماء في ألمانيا في اختبار لقاح جديد ضد مرض الحمى القلاعية، يتميز بسهولة التعامل معه مقارنة باللقاحات الحالية.

وحسبما أفاد معهد فريدريش- لوفلر الألماني، فإن اللقاح الجديد الموجّه ضد العامل المسبّب شديد العدوى عند ذوات الأظلاف، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، والتي أصبحت معروفة من خلال لقاحات كورونا.

وأوضحت متحدثة باسم المعهد، أن تصنيع اللقاحات المضادة للحمى القلاعية كان يتطلب حتى الآن أن يتم أولا إنتاج كميات كبيرة من الفيروس ثم تعطيله، مشيرة إلى أن العمل باستخدام الفيروس لا يُسمح به إلا عبر اتخاذ أعلى إجراءات التأمين. وتابعت أنه في المقابل، فإنه في حالات اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، ليست هناك حاجة إلى إنتاج الفيروس كاملًا، بل يُستخدم فقط جزء من المخطط الجيني للفيروس، وهو كافٍ لإثارة الاستجابة المناعية.

وتم إجراء الاختبارات في مقر المعهد بجزيرة ريمس قرب جرايفسفالد، ضمن أعلى مستوى أمان بيطري "المستوى 4". ووفقًا للمعهد، تم تعريض 24 رأسًا من الأبقار للفيروس، كان من بينها 18 عجلا حصلت مسبقًا على جرعتين من اللقاح المطور بواسطة الحمض الريبوزي. وعلى عكس الحيوانات غير الملقّحة، لم تظهر على العجول الملقّحة أية أعراض مرضية، كما أنها أفرزت كميات أقل بكثير من الفيروس. ويُرجّح الباحثون أن هذه الحيوانات لا تنشر الفيروس.

وقال المعهد إن هذا يُعَدُّ أول اختبار ناجح للقاح يعتمد على تقنية الحمض الريبوزي لعلاج الحمى القلاعية في الحيوانات الكبيرة.

وبحسب المعهد، تم تطوير اللقاح أيضًا بالتعاون مع شركات من الولايات المتحدة وأستراليا. وأوضحت المتحدثة باسم المعهد أن أستراليا لم تشهد حتى الآن أي تفشٍّ للحمى القلاعية، لكن لديها قطعان ماشية ضخمة وتولي أهمية قصوى للوقاية، فضلًا عن أن القانون هناك يمنع التعامل مع الفيروس الحي. وأوضحت أن لقاح الحمضي الريبي يعدّ لهذا السبب خيارًا مثاليًا بالنسبة لأستراليا.

لكن لا يزال هناك حاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل حصول اللقاح على الترخيص المحتمل. وصرحت المتحدثة بأنها لا يمكنها إعطاء أي توقعات زمنية تتعلق بهذا الإجراء. وأكدت أن هناك أبحاثًا أخرى جارية لتطوير لقاحات أخرى تعتمد على هذه التقنية لعلاج أمراض حيوانية إضافية.

يُذكر أن الحمى القلاعية ظهرت في ألمانيا في يناير الماضي لأول مرة منذ عقود، حيث اكتُشفت الإصابة في قطيع جاموس مائي بمنطقة ماركيش-أودرلاند في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا. وأُعدم العديد من الحيوانات، وفُرضت قيود على النقل والتجارة. ومنذ منتصف أبريل الماضي، صُنّفت ألمانيا مجددًا على أنها خالية من الحمى القلاعية. يُعَدُّ هذا المرض الفيروسي، شديد العدوى بالنسبة للحيوانات ذوات الأظلاف، لكن عدواه لا تصيب البشر. ويتسبب المرض في إحداث آلام شديدة عند الحيوانات غالبا ما تنتهي الإصابة به بنفوق الحيوان.