 محكمة تايلاندية ترفض دعوى تطالب بإقرار عدم دستورية تعيين رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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محكمة تايلاندية ترفض دعوى تطالب بإقرار عدم دستورية تعيين رئيس الوزراء

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:22 م

رفضت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء دعوى تطالب بإقرار عدم دستورية تعيين رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وذلك لأنه تولى المنصب أثناء توليه منصب رسمي بصفته رئيسا للمجلس العسكري.

وكان برايوت يترأس المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة عام 2014. وتم ترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي وفقا لقوانين انتخابية جديدة، طرحتها حكومته العسكرية.

ووفقا للدستور، لا يسمح للمسؤولين الحكوميين تولي منصب وزاري، ولكن تم تعيين برايوت رئيسا للوزراء في يونيو الماضي أثناء توليه منصب رئيس المجلس العسكري، مما دفع نواب معارضون لتقديم شكوى.

وقال حكم اليوم إن منصب رئيس المجلس العسكري لا يعتبر منصبا حكوميا رسميا، ولكنه يعتبر منصبا سياديا حيث أنه لا يخضع لسلطة أي إدارة حكومية.


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