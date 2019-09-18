التنس الأرضي بالأهلي يتدرب على فترتين يوميا استعدادا للدوري

أكد إبراهيم أبو طالب، المدير الفني لفريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، ان الفريق يستعد بقوة لمباريات الدوري العام المقرر إقامتها يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن اللاعبين يخوضون تدريبات صباحية ومسائية استعدادا لمواجهتي سموحة وهليوبوليس في بطولة الدوري العام للتنس الارضي، وكلهم اصرار علي تحقيق الفوز .

ويلتقي فريق التنس الأرضي (14 و16سنة ) مع سموحة يوم 20 سبتمبر علي ملاعب الأهلي بالجزيرة، أما عمومي رجال وسيدات فمن المقرر أن يخوض مواجهات قوية مع هليوبوليس في مصر الجديدة.

ويضم الجهاز الفني لتنس الطاولة كلا من، عمرو الهمشري رئيسا، وإبراهيم أبو طالب مديرا فنيا، وشريف عادل سيد مدربا عاما، ومحمود عزت، مديرا لقطاع الناشئين، وأحمد منير طه مدربا، ومحمد أحمد حسن مدربا، وأحمد عبد الغني إداريا.