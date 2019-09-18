سفير الصين الجديد يقدم أوراق اعتماده للجامعة العربية

قدم السفير الصيني الجديد لياو ليتشيانج أوراق اعتماده اليوم إلى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مستهل توليه مهامه كسفير جديد لبلاده في القاهرة وممثل معتمد للصين لدى جامعة الدول العربية.

وعبر أبو الغيط خلال اللقاء، عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات مع الصين مثمنا المواقف الصينية المبدئية حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ذات الأهمية المركزية للدول العربية.

واستعرض الأمين العام مع السفير الصيني مختلف أوجه التعاون بين الجامعة العربية والصين، معربا عن تطلعه لانعقاد الجولة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والمقرر انعقاده العام المقبل بالأردن..مؤكدا دعم الجامعة العربية للدور المهم الذي تقوم به الصين على صعيد الاستثمارات في البنية الأساسية في المنطقة العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق.