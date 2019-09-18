رصد 50 واقعة اشتباه جديدة في التطرف اليميني بالجيش الألماني

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رصدت الاستخبارات العسكرية الألمانية 50 واقعة اشتباه جديدة في انتماء أفراد من الجيش للتيار اليميني المتطرف منذ مايو الماضي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الأربعاء، استنادا إلى رد وزارة الدفاع على السياسي في حزب الخضر، "كونستانتين فون نوتس"، إن الاستخبارات العسكرية تحقق حاليا في 478 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف داخل صفوف الجيش.

وكانت الاستخبارات أخبرت البرلمان "بوندستاج" في مايو الماضي أنها تتعامل حاليا في 428 حالة اشتباه.

وبالنسبة للاستخبارات، فإن حالة الاشتباه تعني وجود دلائل على تبني الجندي لأفكار يمينية متطرفة ومخالفة للدستور.

وبحسب التقرير، تعتزم الاستخبارات العسكرية تعزيز وإصلاح تصديها لليمينيين المتطرفين المشتبه بهم في الجيش.