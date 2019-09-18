276 طالب يجرون اختبار القدرات للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج بجامعة سوهاج

أنهت جامعة سوهاج اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بمقر المدرسة بكلية التعليم الصناعي بالحويتي.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أنه تم إجراء الاختبارات لعدد ٢٧٦ طالبًا وطالبة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع ٢٤٠ درجة وأكثر، مضيفًا أنه سيتم اختيار ٦٠ طالبًا ممن اجتازوا الاختبارات للالتحاق للمدرسة التي تضم شعبتي التكييف والتبريد، والسكرتارية الطبية وتستمر مدة الدراسة بها ثلاثة سنوات.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد كلية التعليم الصناعي أن الاختبارات تمت تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الاختبارات ضمت عددًا من الامتحانات التحريرية في اللغة الإنجليزية، الرياضة، اللغة العربية، والاستدلال الميكانيكي لمعرفة قدرة ومهارة الطالب في تقدير المعايير الميكانيكية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة الفنية نهاية الاسبوع الحالي.