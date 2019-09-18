بوتين يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق خلاله للمستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في السعودية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين إلى أنه تم بحث الموقف على خلفية الهجوم على مصافي تكرير النفط في المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه في هذا الصدد، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وموضوعي في الحادث".

وتابع البيان: "تم بحث الوضع في سوق النفط وتأثيره على الاقتصاد والأسعار العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية أوبك +".

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل استقرار أسعار النفط العالمية".

يذكر أن الاتصال جاء بمبادرة سعودية للتحدث مع الجانب الروسي حول آخر التطورات في المنطقة والعالم.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أعلنت السبت الماضي، استهداف مصافي في شركة أرامكو السعودية بعشر طائرات مسيرة.