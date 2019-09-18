قطاع الصناعة في ألمانيا يخشى من تأثر الوظائف بفوضى البريكست

أعرب قطاع الصناعة الألمانية عن خشيته من تأثر الوظائف في ألمانيا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألماني، يواخيم لانج، اليوم الأربعاء في برلين إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف، وقد يتسبب في حدوث اضطرابات في الإنتاج وتراجع حاد في الطلب على المنتجات الألمانية في بريطانيا.

وذكر لانج أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمدى أثر خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد، مشيرا إلى أن هناك نحو نصف مليون فرصة عمل في ألمانيا مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع بريطانيا.

وأوضح لانج أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في نهاية أكتوبر المقبل لا يزال الخيار الأسوأ للشركات، محذرا في الوقت نفسه من إرجاء الخروج مجددا بدون هدف واضح، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن خطة توضح كيف تعتزم الحكومة البريطانية الحيلولة دون خروج غير منظم للبلاد من الاتحاد، وقال: "هذا بمثابة لعب بالنار".

وذكر لانج أن خروج بريطانيا بدون اتفاق سيكون له عواقب سلبية على النمو الاقتصادي الألماني.

وأكد اتحاد الصناعات الألماني أنه يتوقع هذا العام ركودا اقتصاديا بدلا من تحقيق نمو بنسبة 5ر0%.