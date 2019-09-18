الحريري: تعليق العمل في «تلفزيون المستقبل» لأسباب مادية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيان عصر اليوم الأربعاء، تعليق العمل في "تلفزيون المستقبل" وتصفية حقوق العاملين والعاملات فيه لأسباب مادية.

وقال الحريري " يعز علَّي أن أعلن اليوم قراراً بتعليق العمل في "تلفزيون المستقبل" وتصفية حقوق العاملين والعاملات ، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة "المستقبل".

وأضاف الحريري " القرار ليس سهلاً علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا تجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضاياالعربية".

واستطرد الحريري قائلا " من المهم أن يعلم أهل " المستقبل " وعموم اللبنانيين والأشقاء العرب ، أن الشاشة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قراراً بوقف العمل لتصبح جزءاً من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها الى العودة في غضون الأشهر المقبلة".

وتعهد الحريري بمتابعة الحقوق المتوجبة للعاملين على إدارة المستقبل ، متمنياً للجميع التوفيق في ما يختارونه ويتوافر لهم من فرص العمل.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق الراحل رفيق الحريري كان قد أسس " تلفزيون المستقبل" في لبنان في عام 1993 .