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برنامج خاص لتجهيز سعد سمير للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي

محمود باهي
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 3:32 م

بدأ سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج خاص بالتنسيق بين مخطط الأحمال وطبيب الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويشتمل البرنامج على مشاركة اللاعب في جزء من المران الجماعي، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وبدأ سعد سمير، المشاركة التدريجية في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان فريق الأهلي قد واصل تدريباته أمس الثلاثاء ،واشتملت علي  جانب بدني وخططي ، وحرص المدير الفني على عقد جلسات نظرية مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.


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