سجن مواطن فيتنامى 5 أعوام لنشره تعليقات مسيئة للدولة على «فيسبوك»

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ذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الأربعاء أن محكمة فيتنامية قضت بسجن مستخدم لموقع فيسبوك لمدة خمسة أعوام لنشره مواد دعائية مناهضة للدولة ومحاولة الإطاحة بالحكومة خلال قمة أمريكية-كورية شمالية في وقت سابق من هذا العام.

وقضت محكمة بين تري الإقليمية في ميكونج دلتا بحبس نجويمن فان كونج إيم / 48 عاما/. ونص الحكم على سجنه خمسة أعوام ووضعه قيد الإقامة الجبرية خمسة أعوام.

وجرى اتهام كونج إيم باستخدام فيسبوك لتشويه الدولة والتحريض على المظاهرات ضد الحكومة الفيتنامية أثناء استضافة هانوي لقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير 2019.

ونقلت قناة "ان نين تي في" التابعة للشرطة عن المحكمة القول إن المنشورات التي نشرها المتهم أساءت للدولة الفيتنامية وأثارت ذعرا بين المواطنين.