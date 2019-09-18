الحكومة الألمانية تمهد الطريق لقانون لتقليص البيروقراطية

مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الطريق لقانون يهدف إلى تقليص البيروقراطية.

وينص مشروع القانون على العديد من الإجراءات، مثل إلغاء ما يعرف باسم "البطاقة الصفراء" المستخدمة في تسجيل الإجازات المرضية، والاستعاضة عنها بشهادات رقمية.

وقال وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المهم بالنسبة لي أن نعمل على إلغاء البيروقراطية غير الضرورية في أي مكان تظهر فيه".

وذكر هايل أن وزارته تساهم على نحو جوهري في تخفيف الأعباء البيروقراطية، موضحا أن الاعتماد على الشهادات الرقمية للإجازات المرضية سيخفف الأعباء البيروقراطية على أرباب العمل بقيمة تقدر بنحو 550 مليون يورو سنويا اعتبارا من مطلع عام 2021.

وأوضح الوزير أن الموظفين سيستفيدون أيضا من هذا الإجراء، حيث سيوفر عليهم سنويا وقتا ومجهودا يُقدر بنحو 19 مليون ساعة و77 مليون يورو كتكاليف إرسال للبطاقات الصفراء.