منظمة: انخفاض كبير في طلبات اللجوء وزيادة أعداد المهاجرين الباحثين عن عمل

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) توقعاتها للهجرة الدولية لهذا العام، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد طلبات اللجوء، التي تم تقديمها في 36 دولة عضو بالمنظمة، انخفضت بواقع 35% في عام 2018.

وأضافت المنظمة أن طلبات اللجوء تراجعت إلى 07ر1 مليون في عام 2018، بعد تسجيل رقم قياسي مرتفع هو 65ر1 مليون على أساس سنوي في عامي 2015 و2016 .

وفي ألمانيا، تراجع عدد طلبات اللجوء بواقع 3ر18% ليصل إلى 162 ألفا، طبقا للمنظمة في برلين.

وقال خبير الهجرة بالمنظمة، توماس ليبيج، إنه في حين أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا انخفض، هناك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يصلون للحصول على فرص عمل.

وبحلول نهاية 2018، تمكن حوالي 70% من المهاجرين من إيجاد عمل في ألمانيا، على الرغم من أنهم غالبا ما يكون لديهم مؤهلات تتجاوز متطلبات الوظائف ويتقاضون رواتب ضئيلة مقابل عملهم.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنخيل جوريا إن بولندا أصبحت على رأس الأماكن بالنسبة لهجرة العمالة المؤقتة، بزيادة 32% في عام 2017 منذ العام الماضي.