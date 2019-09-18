«جارديان»: «درونز» الشرق الأوسط تنهى عصر التفوق بالمقاتلات النفاثة

«امتلك السماء.. تكسب الحرب».. عبارة لطالما جسدت مبدأ ثابتا فى تاريخ الحروب الحديثة، دفع الدول المتقدمة تكنولوجيا ذات الميزانيات الدفاعية الضخمة لتخصيص عشرات المليارات لبناء قوات جوية حديثة ثقة فى أن ذلك سيحقق لها التفوق العسكرى فى أى صراع تقريبًا، لكن الطائرات دون طيار «الدرونز»، الصغيرة والرخيصة، غيرت هذا المبدأ خاصة فى ميادين القتال بالشرق الأوسط.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية فى تقرير لها، أمس الأول، إن «طائرات الدرونز أحدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأثيرا كبيرا فى العراق وسوريا ولبنان، وحاليا فى السعودية، حيث توقف نصف إنتاج المملكة من النفط (يعادل نحو 7% من الإمدادات العالمية) ــ بفعل غارة لم يصاحبها إطلاق صافرات الإنذار، إذ يبدو أنها تمكنت من تفادى أنظمة الدفاع الجوى الأكثر تقدما فى المنطقة».

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات على السعودية تمثل تحذيرا استراتيجيا واضحا بأن عصر التفوق بالمقاتلات ( ذات المحركات النفاثة) انتهى، مشيرة إلى أن «طائرات الدرونز الآن أصبحت جزءا لا يتجزأ من قائمة التسليح لدى أكثر الجيوش تقدما فى المنطقة. كما أن تنظيمات مسلحة (ميليشيات) سعت للحصول عليها، اقتناعا منها بأن الطائرات الصغيرة التى تستخدم كلعبة للأطفال ويصعب رصدها يمكن استخدامها كسلاح فى الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه «بالرغم من تسلح الجيش الإسرائيلى بأحدث وأسرع الطائرات والأسلحة الدقيقة، لكنه تحول لاستخدام أسطول من الطائرات دون طيار لضرب أهداف فى سوريا»، لافتة إلى أن «الدرونز» تتميز بالقدرة على تفادى أجهزة الرادار، ما يثير حالة من الغموض حول المسئول عن الهجمات، الأمر الذى يفيد سياسة قادة إسرائيل الهادفة لمنع تحول الحرب غير المعلنة مع إيران إلى صراع مفتوح.

ولفتت «جارديان» إلى أن إيران أيضا قامت بتطوير أسطولها من طائرات «الدرونز»، معتمدة على تكنولوجيا حصلت عليها من طائرة «درونز» أمريكية أسقطتها قبل 4 أعوام.

ونوهت الصحيفة إلى أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، قد سيروا فى وقت سابق، طائرات «درونز» داخل المملكة لتفجير خطوط أنابيب النفط.

وتتسم طائرات «الدرونز» بأنها رخيصة، فأسعارها قد تصل فى بعض الأحيان إلى أقل من 10 دولارات أمريكية ويمكن بكل سهولة شراؤها من خلال الإنترنت أو من متاجر الإلكترونيات، فيما تتراوح أسعار المقاتلات بين ملايين ومئات ملايين الدولارات، فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الطائرة الأمريكية الشبح «إف ــ 22» 150 مليون دولار.