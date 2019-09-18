مجلس الوزراء الألماني يعطي الضوء الأخضر لتمديد مهمة الجيش في العراق

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على تمديد مهمة القوات الألمانية لمكافحة داعش.

وأعطى المجلس الضوء الأخضر لتجديد تفويض مهمة العراق ومهمة التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وبناء على القرار، سيُجرى تمديد نشر طائرات استطلاع ألمانية من طراز "تورنادو" في الأردن واستخدام طائرات تزود بالوقود في إطار مهمة مكافحة داعش حتى 31 مارس المقبل، بينما سيُجرى تمديد مهمة تدريب القوات الألمانية لقوات الأمن في العراق لمدة عام، وينص التفويض في هذه المهمة على حد أقصى للمشاركة بـ700 جندي.

وجاء في نص التفويض، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه يتعين حتى الآن ضمان الحيلولة دون صعود داعش، وأضاف: "أي شيء خلاف ذلك ينذر بالانزلاق مجددا إلى أوضاع غير آمنة ومضطربة ذات آثار سلبية على المنطقة بأكملها".

ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على التمديد حتى يصبح ساري المفعول.

وفي أول الأمر كان يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بإنهاء مهمة طائرات الاستطلاع بحلول 31 أكتوبر المقبل، وهو موعد انتهاء التفويض الممنوح من البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن داعش مهزوم حاليا عسكريا، إلا أنه يشكل شبكات جديدة في الخفاء.