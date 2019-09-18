الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته ضمن إجراءات احترازية

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش، معقبة أن هذا الإجراء يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وذكر الجيش الكويتي في بيان، أن "هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، بالتنسيق الدائم والمباشر مع كل الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة"، وفقَا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح البيان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ تدريبات جوية وبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وأعلنت الرياض، يوم السبت الماضي، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عن الهجوم.